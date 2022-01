La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de "projectile non-identifié"

La Corée du Nord possède "un droit légitime" à l'auto-défense, a expliqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à l'agence de presse officielle KCNA.

Malgré les sanctions internationales, Pyongyang a redoublé d'efforts pour moderniser son armée, tout en refusant de répondre aux appels à la négociation lancés par les Etats-Unis.

Lors d'une réunion du parti au pouvoir le mois dernier, le dirigeant Kim Jong Un s'est engagé à poursuivre le développement des capacités militaires.

Le dialogue entre Washington et Pyongyang demeure dans l'impasse et la Corée du Nord s'est imposée elle-même un blocus pour prévenir toute contamination au coronavirus, frappant un peu plus durement sa déjà pauvre économie.

Ce nouveau tir fait suite à des lancements récents au cours des semaines passées de missiles hypersoniques, qui volent à Mach 5, voire plus, et peuvent changer de cours en vol, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter.