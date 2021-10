La COP26 mal embarquée ? "Plus difficile" de parvenir à un accord mondial qu'à Paris, juge son président Alok Sharma

Le président britannique de la COP26, Alok Sharma, a déclaré samedi dans le Guardian qu'il serait "définitivement plus difficile" de parvenir à un accord mondial à l'issue du sommet sur le climat de Glasgow, que lors de celui de Paris en 2015.

Lors de la COP26, le gouvernement britannique disposera de deux semaines afin de persuader quelque 200 pays de faire davantage pour réduire leurs émissions afin de contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C, seuil fixé en 2015 par les accords de Paris.

"Ce qu'ils ont fait à Paris était brillant, c'était un accord-cadre, (mais) une grande partie des règles détaillées ont été laissées pour l'avenir", a ajouté Alok Sharma. "C'est comme si nous étions arrivés à la fin de l'examen et qu'il ne restait que les questions les plus difficiles, et que nous manquions de temps".