La COP15, sommet pour la préservation de la biodiversité, en quelques chiffres

La communauté internationale fait face à un "moment de vérité" dans la protection de la nature, a averti lundi la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique (CDB), Elizabeth Maruma Mrema, lors de l’ouverture de la COP15 biodiversité. "S’il y a eu des succès et des progrès, il n’y a pas eu les avancées nécessaires pour stopper la perte en cours de la diversité des plantes et des animaux sur Terre", a-t-elle ajouté depuis la Chine. "Si nous voulons atteindre la vision à 2050 de vivre en harmonie avec la nature, nous devons agir lors de cette décennie pour stopper et inverser la perte de biodiversité".

La COP la plus connue est celle consacrée aux changements climatiques, mais il en existe d’autres (pour la lutte contre le tabac, pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles…) Celle qui démarre aujourd’hui en Chine est la convention sur la diversité biologique, dont les premiers travaux remontent au mois de novembre 1988.

En un demi-siècle, le nombre d’humains a été multiplié par deux, mais les animaux sont trois fois moins nombreux, et sur les 8 millions d’espèces animales et végétales recensées dans le monde, 1 million devrait être menacé d’extinction.

Ces cibles visent à qu'"au moins 30% des zones terrestres et des zones maritimes […] soient conservées grâce à des systèmes de zones protégées et d’autres mesures de conservation efficaces" ou à limiter les pollutions agricoles ou plastiques. Elles comprennent aussi un volet financier et des mesures pour suivre les engagements des Etats.

Pékin organise un sommet en ligne les 12 et 13 octobre, avec des interventions de chefs d’Etat et de gouvernement et des ministres.

La Chine, qui a pris lundi officiellement la présidence de la COP15, doit présenter un texte, la Déclaration de Kunming, qui donnera le ton de ses ambitions environnementales.

"La Chine a fixé une ligne rouge sur la protection écologique et s’y tient", a déclaré le vice-Premier ministre chinois Han Zheng, avec 25% de son territoire hors de portée des promoteurs.

Cette convention, doit être ratifiée par les différents pays, et ils sont nombreux à l’avoir déjà fait.

195 pays, en ce compris les pays de l’Union Européenne, l’ont déjà ratifiée, autrement dit à peu près tous les pays du monde, de l’Afghanistan au Zimbabwe, et oui, la plupart l’ont fait il y a plus de 25 ans. On y trouve aussi la Corée du Nord. Mais pas les Etats-Unis.

L’Union européenne a fait savoir dans un communiqué qu’elle défendra un cadre "ambitieux, avec des objectifs mesurables et assortis d’échéance, avec des jalons et des cibles pour que tous les écosystèmes mondiaux soient restaurés, résilients et protégés de manière adéquate d’ici 2050", la protection "d’au moins 30% des terres et des océans d’ici 2030", des processus de contrôle et des financements.