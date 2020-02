La consommation d'alcool baisse, les pubs ferment... mais certains sont repris par des habitués

Pour contrer cette situation, le gouvernement a annoncé une ristourne fiscale de 1 000 livres (environ 1 200 euros) pour les plus petits établissements cette année. Une décision positive, mais cependant qualifiée de "pansement sur une jambe de bois" par Nik Antona.

Un cas loin d’être inhabituel. Selon le Bureau national des statistiques (ONS), environ 25% des pubs au Royaume-Uni ont fermé depuis 2007, soit environ 12 000. "L’année dernière, nous avons observé une fermeture toutes les douze heures", a rapporté auprès de l’AFP Nik Antona, président de Camra , une association militant pour le maintien de ces espaces de sociabilité. En cause : l’apparition de nouveaux espaces de socialisation pour les jeunes, la baisse de la consommation de l’alcool, les effets de la crise économique de 2008 et les impôts élevés sur l’immobilier commercial.

Dans le petit village de Ryton, au nord-est de l’Angleterre, le Ye Olde Cross fait couler des litres de bières depuis le 19e siècle. Pourtant, en 2018, le pub se voit contraint de mettre la clé sous la porte. Suite à un changement récurrent de gérant, l’établissement n’est plus assez rentable.

Face à la nouvelle reçue avec beaucoup de peine, de nombreux clients se sont mobilisés. De longs mois de porte à porte et de lobbying auprès des politiques ont permis au Comité des actionnaires de récolter la somme de 177 000 euros. "Nous avons récolté assez d’argent pour acheter le bâtiment, mais pas beaucoup plus, donc nous faisons le maximum nous-mêmes", précise Ted Euers, un des douze membres du Comité. Pour voir renaître leur pub, ces bénévoles ont donc mis la main à la pâte.

Grâce à cette solidarité, le Ye Olde Cross fait aujourd’hui peau neuve et a pu retrouver son rôle d’antan. Celui de public house, maison publique en anglais, où toute sorte d’activités sont proposées et, pour la plupart, animées par des membres de la communauté. Une partie du prix est d’ailleurs reversée au pub.

Nombreux sont ceux qui se réjouissent de ce revirement. "Je pense que c’est formidable qu’il y ait un pub communautaire, cela a rassemblé le village d’une certaine manière, les gens ont un endroit où aller et pas seulement un endroit où boire", raconte un habitué. "On peut y regarder des films, faire du yoga, il y a des concerts, donc je pense que c’est une bonne utilisation du pub dans son ensemble et une bonne occasion pour les gens de se réunir."

Plus qu’un pub, il s’agit aussi et surtout d’un véritable lieu de vie. Par ailleurs, une loi votée au début des années 2010 reconnait le rôle de ces débits de boisson dans le mode de vie britannique. Très fière de son établissement, Abigail Bennett, a l’impression de ne pas seulement vendre "des bières mais aussi des liens affectifs, un sentiment d’appartenance".

Ce modèle coopératif semble fonctionner. Plus d’une centaine de pubs ont ainsi été rachetés par leurs clients au Royaume-Uni. Aujourd’hui, aucun n’a encore fermé.