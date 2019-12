La consommation alimentaire mondiale devrait augmenter de 80% d’ici 2100

Pourtant, plus de 18% de l’augmentation de la consommation de calories par rapport aux niveaux de 2010 serait due à un autre facteur : une augmentation prévue de la taille et du poids de la population mondiale.

D’après une étude de l’Université de Göttingen en Allemagne publiée dans la revue Plos One , les besoins caloriques de la population mondiale devraient s’accroître de 80% d’ici la fin du siècle. Une hausse qui serait logiquement liée à la croissance de la démographie mais aussi à une augmentation globale de la taille des humains et une augmentation prévue de leur IMC (indice de masse corporelle).

Deux grosses bananes supplémentaires ou une portion de frites

Pour arriver à cette estimation de l’augmentation de 18% de la consommation alimentaire sur base de l’évolution physique des humains, les chercheurs ont étudié des évolutions morphologiques de plusieurs populations.

Par exemple, en 2010, sept Mexicains sur dix étaient en surpoids et un tiers obèse selon des spécialistes. Les Hollandais, quant à eux, grandissent de plus en plus chaque année. En moyenne, ils mesurent 175,62 cm (182,53 pour les hommes et 168,72 pour les femmes). Ainsi, entre 1914 et 2014, leur taille a augmenté de 13,1 cm. "Les développements dans ces pays sont très prononcés, mais ils représentent un scénario réaliste", explique le coauteur de l’étude Lutz Depenbusch.

D’autres études, menées notamment par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) avancent que les Hommes deviennent plus gros et plus grands chaque année.

"L’augmentation de l’énergie moyenne nécessaire par jour augmentera de 253 kcal par personne entre 2010 et 2100 selon nos estimations, en supposant une augmentation de l’IMC et de la taille", selon Lutz Depenbusch.

Cette augmentation du besoin en termes de calories est estimée à 253 calories, soit l’équivalent de deux grosses bananes ou une portion de frites à ajouter au menu quotidien.