La Commission rêve d'une économie européenne neutre en carbone à l'horizon 2050

La Commission européenne a adopté mercredi sa stratégie à long-terme visant à parvenir à une économie de l'UE neutre en carbone d'ici 2050. Ce document, publié à l'approche de la COP24 à Katowice, doit constituer une base de réflexion pour les États membres, les entreprises et les citoyens.

Dans sa note non contraignante, l'exécutif européen expose une série d'options qui permettraient d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Autrement dit, à cette échéance, l'UE devrait avoir diminué au maximum ses émissions de CO2 et avoir "compensé" celles restantes en investissant dans des projets de réduction des gaz à effet de serre (GES).

"Cette ambition peut être concrétisée grâce aux technologies actuelles et à celles qui sont sur le point d'être déployées", a affirmé le commissaire à l'Action pour le climat, Miguel Arias Cañete, lors d'une conférence de presse.

"Il est dans l'intérêt de l'Europe de mettre un terme aux dépenses d'importation de combustibles fossiles et de réaliser des investissements permettant réellement d'améliorer le quotidien de tous les Européens", a-t-il notamment illustré.

La nécessité d'actions conjointes

D'après la Commission, la "voie à suivre pour parvenir à une économie neutre pour le climat" nécessitera une action conjointe s'articulant autour de sept axes stratégiques. Le déploiement des énergies renouvelables, une mobilité propre ou encore l'efficacité énergétique figurent parmi ceux-ci.

Tous les secteurs auront un rôle à jouer, a insisté M. Cañete, citant ceux de l'énergie, du transport, de l'industrie, de la mobilité, de l'agriculture ou encore du bâtiment.

Le document proposé souhaite favoriser la tenue d'un "débat éclairé" à l'échelle de l'Union afin qu'une stratégie ambitieuse puisse être adoptée pour le début de 2020.

Interrogé sur un récent rapport de l'ONU qui indique que le monde s'éloigne de son objectif de maîtrise du réchauffement climatique, avec un fossé grandissant entre les émissions de gaz à effet de serre et l'ambition de l'Accord de Paris, M. Cañete a estimé que l'UE était pour l'heure le meilleur élève de la classe mondiale. "Je ne crois pas que nous pourrions faire plus", a-t-il affirmé, rappelant que la Commission avait ouvert la voie en soumettant de nombreuses propositions permettant de respecter les objectifs internationaux.

"Si on peut se réjouir que l'Europe mette en route la machine de l'ambition climatique, on en attend au moins autant de la part des États membres", a toutefois souligné à ce propos Rebecca Thissen du CNCD 11.11.11. D'après cette dernière, l'Europe doit commencer par revoir d'urgence ses ambitions de court terme et diminuer ses émissions d'au moins 55% d'ici 2030, alors que l'objectif actuel a été fixé à 40%.