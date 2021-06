La Commission européenne s'est accordée pour un projet de budget 2022 à 168 + 144 milliards

La Commission européenne s'est accordée mardi pour proposer un budget 2022 de 167,8 milliards d'euros pour l'UE, assorti d'une enveloppe complémentaire estimée à 143,5 milliards pour les subventions dans le cadre de Next Generation EU, l'instrument de relance post-coronavirus de l'UE. "Nos principales priorités sont de remettre l'Europe sur les rails, d'accélérer la relance de celle-ci et de la préparer pour l'avenir!", a souligne le commissaire au Budget Johannes Hahn, cité par la Commission via un communiqué.

La plus grosse part des subventions prévues sous Next Generation EU passerait par la "Facilité pour la reprise et la résilience", à hauteur de 118,4 milliards d'euros de crédits d'engagements pour 2022.

C'est pour bénéficier de ces fonds que chaque Etat membre de l'UE a dû rentrer auprès de la Commission un plan national de reprise et de résilience, sorte de programme de réformes et investissements pour relancer son économie, préférablement de manière verte et digitale. La Commission doit normalement évaluer dans les deux mois chaque plan qu'elle a reçu, puis le Conseil a un mois pour y donner son feu vert. Selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui s'expliquait au Parlement européen mardi, l'exécutif bouclera ses premières évaluations la semaine prochaine.

La "facilité", et le reste des fonds de Next Generation EU (807 milliards € en prix courants au total), doivent être financés par des emprunts de la Commission sur les marchés des capitaux. Les premières émissions d'obligations devraient avoir lieu "dans les prochains jours", a rappelé Johannes Hahn en conférence de presse mardi. "La commission entend financer 30% de Next Generation EU par des obligations 'vertes'", indique-t-il.