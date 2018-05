La Commission européenne propose de doubler le financement du programme Erasmus

La Commission européenne veut faire passer le budget du programme d'échange d'étudiants Erasmus à 30 milliards d'euros pour la période de financement 2021-2027, contre 14,7 milliards lors de la précédente, a expliqué mercredi le commissaire à l'Éducation et la Jeunesse, Tibor Navracsics.

Sur ce nouveau budget, 25,9 milliards seront consacrés à l'éducation et la formation, 3,1 milliards à la jeunesse et 550 millions au sport.

Cette multiplication par deux des fonds Erasmus "représente la plus forte hausse que nous avons proposée pour tout programme dans le cadre du budget de l'UE", a pointé M. Navracsics.

"Nous devons faire preuve d'audace. Le présent programme soutiendra les grandes ambitions que nous nourrissons en vue de renforcer l'autonomie des jeunes, la constitution d'un espace européen de formation et le renforcement de l'identité européenne", a-t-il ajouté.

"Chaque euro que nous investissons dans Erasmus est un investissement dans notre avenir", a renchéri le vice-président de la Commission, Jyrki Katainen.

Le doublement du budget du programme - s'il est soutenu par les États membres et le Parlement européen - permettra d'aider jusqu'à 12 millions de personnes entre 2021 et 2027, soit trois fois plus qu'au cours de la période de financement actuelle (2014-2020).

Le Parlement, qui plaidait pour un triplement de ce financement, devrait logiquement appuyer la proposition de l'exécutif européen. Cette dernière pourrait également trouver grâce aux yeux du Premier ministre belge, Charles Michel, qui s'était déclaré début mai en faveur d'une "démultiplication" des moyens pour Erasmus.

Créé en 1987, ce programme a soutenu à ce jour plus de 9 millions d'étudiants, d'élèves, d'apprentis et de bénévoles.

Outre l'annonce concernant Erasmus, l'exécutif européen a proposé ce mercredi de renforcer la dimension sociale de l'Union grâce à un nouveau Fonds social européen (FSE+) et à un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM). Pour la période 2021-2027, le FSE+ sera doté de 101,2 milliards d'euros et le FEM de 1,6 milliard d'euros, a annoncé la commissaire aux Affaires sociales, Marianne Thyssen.

Ces deux fonds visent à investir dans les personnes, c'est-à-dire à garantir qu'elles "disposent des qualifications adéquates pour relever les défis" et qu'elles puissent "affronter les changements sur le marché du travail", a expliqué Mme Thyssen.

La nouvelle réglementation concernant le FEM a d'ailleurs été remaniée de sorte que ce fonds puisse intervenir plus efficacement en faveur des travailleurs qui ont perdu leur emploi. Le seuil à partir duquel un cas sera éligible pour recevoir des aides passera d'ailleurs de 500 à 250 travailleurs licenciés.

Enfin, la Commission a proposé un nouveau fonds pour la justice, les droits et les valeurs. Ce dernier est doté d'un budget prévisionnel de 947 millions d'euros, soit 642 millions d'euros pour le programme relatif aux droits et valeurs et 305 millions d'euros pour celui concernant la justice.

"Alors que les sociétés européennes sont confrontées à l'extrémisme, au radicalisme et aux divisions, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l'UE", a commenté la commissaire à la Justice, Vera Jourova.