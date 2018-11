La Commission européenne met une nouvelle fois la Belgique en garde: son budget 2019 pourrait déraper

La Commission européenne a envoyé un avertissement à quatre États membres, la Belgique, la France, le Portugal et la Slovénie : la conformité de leurs projets de plans budgétaires (PPB) entraîne un risque de manquement aux exigences du pacte de stabilité et de croissance pour 2019.

Le PPB de ces États membres pourrait entraîner un écart important par rapport à la trajectoire d'ajustement vers la réalisation de leur objectif budgétaire à moyen terme.

Ce n'est pas la première fois que la Belgique est mise en garde pour son budget.

En jargon, on parle de "risk of non compliance". La raison ? Notre pays ne réduit pas assez rapidement son déficit budgétaire, alors que la dette publique reste trop élevée.

La Commission a clairement indiqué, il y a quelques semaines, qu'elle estimait notre déficit budgétaire beaucoup plus élevé que le gouvernement belge : l'Europe avance 1,3% du PIB alors que le gouvernement espère le maintenir à 0,8%.

La Commission européenne demande à présent au gouvernement belge de prendre les mesures visant à assurer la conformité du budget aux règles européennes. A défaut, notre pays sera soumis à un contrôle plus rigide au printemps même si les chances que cela se produise semble plutôt faible.

Un risque mesuré pour la Belgique

Pour le gouvernement belge, le risque est mesuré. Ce "risque de manquement" aux exigences du Pacte de stabilité et de croissance pour l'an prochain est mesuré et assumé, affirme la ministre du Budget Sophie Wilmès.

La Belgique réclame toutefois de l'Europe l'application d'une clause de flexibilité vu les investissements qu'elle met en œuvre.

La Commission accorde depuis 2016 une telle souplesse, en accord avec les États membres. Ces derniers peuvent ainsi disposer d'une marge supplémentaire de 0,5% du PIB pour atteindre les objectifs à moyen terme, a confirmé la commissaire belge Marianne Thyssen.

La demande a été faite pour 2019, mais cela implique que le budget belge respecte l'ensemble des règles du Pacte, or 2018 pose problème, a-t-elle relevé. Si l'on additionne cela à 2019, le risque de non-conformité est posé. Un jugement ne pourra être prononcé que l'an prochain au regard des chiffres définitifs, a tempéré Mme Thyssen.

Entre-temps, la Commission demande au gouvernement belge de prendre les mesures nécessaires, "année électorale ou pas".

"Le risque de non-conformité avait déjà été évoqué pour les années 2016 et 2017 par la Commission européenne, qui fut forcée de constater, a posteriori, la réduction effective des déficits de la Belgique", a répondu la ministre du Budget Sophie Wilmès.

"Nous savons très bien - et nous déjà l'avons annoncé - que le budget 2019 ne respecte pas stricto sensu les règles européennes qui exigent une amélioration du solde structurel de 0,6%, ce qui aurait représenté un effort supplémentaire pour l'entité I d'environ 2,4 milliards d'euros en 2019", note-t-elle.

Autres avertissements

Pour dix autres États membres (l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande), le PPB est jugé conforme au pacte de stabilité et de croissance en 2019. Pour trois États membres (l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie), le PPB est jugé globalement conforme au pacte de stabilité et de croissance en 2019