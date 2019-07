La Commission européenne estime qu'une procédure pour déficit excessif contre l'Italie n'est "plus justifiée"

Italie : le budget 2019 non conforme aux exigences de Europe - JT 17/10/2018 - 03/07/2019 Le budget 2019 de l'Italie ne respecte pas les criteres de rigueur et de stabilite imposes par la Commission europeenne. Mais La Ligue et le mouvement 5 Etoiles veulent realiser leur programme electoral a tout prix. Interviews: Itw de quidams Itw de Luigi Di Maio (Vice-president du Conseil des ministres / "Mouvement 5 Etoiles" / 10 octobre 2018 / Italie / Rome) Itw de Matteo Salvini (Vice-president du Conseil des ministres / "la Ligue du Nord" / 11 octobre 2018 / Rome / Italie) Itw de Luciano Greco (Economiste - Universite de Padoue)