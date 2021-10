La Commission européenne entend combattre l’antisémitisme d’aujourd’hui, ravivé par la pandémie

La Commission européenne souhaite s’engager pleinement dans la lutte contre l’antisémitisme, dont les manifestations ont connu une recrudescence inquiétante avec la pandémie. L’exécutif européen a ainsi adopté mardi pour la première fois une "stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive". Dans l’éventail d’actions prévues figure une coopération avec les plateformes internet "et des entreprises IT spécifiques", selon les mots du commissaire européen Margaritis Schinas, pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de symboles, souvenirs ou littératures nazis disponibles à la vente en ligne.

Selon une étude publiée en juin dernier et qui a examiné les contenus en français et allemand de différentes plateformes (dont Twitter et Facebook), il y a eu entre les deux premiers mois de 2020 et la même période en 2021 une multiplication par sept (en français) et par treize (en allemand) du nombre de postes antisémites. "Durant la pandémie et les confinements successifs, nous avons vu une résurgence de théories conspirationnistes vieilles de plusieurs siècles, qui alimente de nouvelles formes d’antisémitisme, et un déferlement de messages antisémites en ligne", a observé en conférence de presse le commissaire grec.

La stratégie proposée repose sur trois piliers : prévenir et combattre l’antisémitisme, protéger la vie juive dans l’UE, éduquer et faire de la recherche. La Commission entend entre autres créer un réseau de "signaleurs de confiance" et fact-checkers, avec des organisations juives. Ils seraient chargés de scruter les discours de haine en ligne. Elle souhaite aussi financer des projets pour une meilleure protection des lieux de culte. Margaritis Schinas parle pour cet objectif d’un prochain appel à projets pour 24 millions d’euros.

Au-delà de la protection, l’inclusion et l’éducation apparaissent essentielles. "Malgré la très longue présence de juifs en Europe, les gens connaissent remarquablement peu de leurs vies et traditions", a observé le commissaire.