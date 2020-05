La Commission européenne devrait recommander de prolonger de 30 jours les restrictions de déplacements non-essentiels

La Commission européenne propose de prolonger de 30 jours, jusqu’au 15 juin, les restrictions de déplacements jugés non essentiels pour les arrivées dans l’Union ou dans l’espace Schengen, selon des documents consultés par l’agence de presse Reuters.

Dans le cadre de ses préconisations pour la relance du tourisme et des loisirs malgré l’épidémie de nouveau coronavirus, l’exécutif européen recommande aussi aux Etats membres de tenir compte des considérations personnelles pour permettre à certaines personnes de rendre visite à leur famille ou à des proches vivant dans d’autres pays de l’Union européenne.

Nouvelles recommandations

La Commission européenne s’apprête à présenter aujourd’hui des recommandations pour sauver la saison estivale du secteur touristique, durement touché par la crise du coronavirus, incitant les Etats européens à rouvrir progressivement les frontières intérieures qu’ils ont fermées.

Selon un document dont l’AFP s’est procuré une copie, la Commission insiste sur le fait que cette réouverture doit se faire de façon "concertée", "la plus harmonieuse possible" et "non discriminatoire".

Il s'agit de simples recommandations de la part de l'exécutif européen, car il appartient aux pays de décider de la levée de ces contrôles et restrictions mis en place pour faire face à la pandémie de coronavirus.

L’Autriche et l’Allemagne prévoient d’ores et déjà de rétablir à partir du 15 juin la libre circulation à leur frontière commune fermée depuis mi-mars. Un assouplissement des conditions de passage entrera en vigueur dès le 15 mai.