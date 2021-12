La Commission encourage les 27 à créer un "écosystème" européen de microcertifications des activités d'apprentissage

La Commission européenne compte sur l'essor des "microcertifications" - qui valident les acquis d'un cours ou d'une formation de courte durée - pour, entre autres, réduire l'écart entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi.

"Trop peu de personnes participent à des activités d'apprentissage régulières après leur éducation et leur formation initiales", constate l'exécutif européen.

De telles microcertifications, qui apportent selon la commissaire à l'éducation Mariya Gabriel "une reconnaissance ciblée et flexible de nouvelles connaissances", sont déjà "largement utilisées" et suscitent un intérêt grandissant. "Mais il existe encore des obstacles pour exploiter pleinement leur potentiel. Par exemple, leur valeur n'est pas toujours claire, en l'absence de labels de qualité et de transparence".

Les formations aussi concernées

Pour "s'assurer de créer un écosystème européen autour de ces microcertifications", selon les mots du commissaire Margaritis Schinas, la Commission a présenté vendredi deux propositions de recommandation. L'une suggère de créer des "comptes de formation" pour chaque adulte en âge de travailler, via lesquels les pouvoirs publics pourraient octroyer individuellement des "droits à la formation" (congé rémunéré pour des formations courtes et ciblées). L'autre suggère de s'accorder à 27 sur ce qui rentre dans la catégorie "microcertifications" et sur des standards communs à respecter.

C'est désormais au Conseil (États membres) de poursuivre le travail.

Comme l'a rappelé le commissaire à l'Emploi Nicolas Schmit, la Commission a fixé comme objectif 2030 d'avoir au moins 60% d'adultes dans l'UE qui participent chaque année à des activités de formation.