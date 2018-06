La Commission détaille son plan pour générer 650 milliards d'euros d'investissements en 7 ans

La Commission européenne a détaillé mercredi sa proposition de programme d'investissements pour le prochain budget 2021-2027. Surfant sur la réussite du plan Juncker, elle envisage la création d'un Fonds devant générer à terme quelque 650 milliards d'euros d'investissements provenant essentiellement du secteur privé.

Le programme InvestEU regroupera sous un même toit les financements du budget de l'UE sous la forme de prêts et de garanties. La Commission propose de loger dans un nouveau fonds 15,2 milliards d'euros. Ce bas de laine soutiendra une garantie européenne de 38 milliards d'euros, qui servira à soutenir des projets d'importance stratégique, allant des infrastructures durables au développement des compétences, en passant par la recherche, l'innovation, la numérisation, les petites et moyennes entreprises et les investissements sociaux.

En attirant des investissements privés et publics, la Commission s'attend à ce que le Fonds ne génère pas moins de 650 milliards d'euros d'investissements supplémentaires entre 2021 et 2027. Ce mécanisme démultiplicateur, épaulé par la Banque européenne d'investissement, a été utilisé avec succès dans le plan Juncker, qui a déjà généré près de 290 milliards d'euros d'investissements et vise les 500 milliards d'euros d'ici la fin de 2020.

Le déficit d'investissement reste considérable en Europe, notamment dans la recherche et l'innovation, ce qui peut nuire à la compétitivité industrielle et économique ainsi qu'à la qualité de vie, relève la Commission.