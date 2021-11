La coalition gouvernementale sortante confirmée au pouvoir en Islande

La coalition gauche-droite qui gouverne l’Islande depuis 2017 a annoncé dimanche un accord lui permettant de rester au pouvoir quatre ans de plus, deux mois après avoir remporté les élections législatives.

La première ministre Katrin Jakobsdottir, qui est à la tête du Mouvement Gauche-Verts, un parti pourtant fragilisé à l’issue de ce scrutin, va continuer à diriger le gouvernement, selon cet accord.

Les chefs du Mouvement Gauche-Verts, du Parti de l’Indépendance (conservateur) et du Parti du Progrès (centre droit) ont annoncé avoir trouvé un accord pour maintenir leur coalition tripartite formée fin 2017 et atypique dans l’histoire politique islandaise.

Le gouvernement sortant a en effet conservé la majorité absolue à l’issue des élections de septembre -avec 38 des 63 sièges au parlement, contre 33 auparavant-, une première depuis 2003.

Négociations longues

La durée des négociations pour former le gouvernement, parmi les plus longues de ces trente dernières années en Islande, s’explique en partie par les antagonismes idéologiques entre les Verts et les conservateurs.

"Cela a été compliqué ces quatre dernières années et cela continuera de l’être. Mais c’est peut-être sain aussi de devoir travailler avec des gens qui ne sont pas d’accord avec vous sur tout", a confié la Première ministre.

Les chefs des partis membres de la coalition gouvernementale étaient aussi dans l’attente d’un vote des députés pour homologuer les résultats du scrutin après qu’une enquête parlementaire a confirmé des irrégularités dans l’une des six circonscriptions de l’île.

La majorité des membres du Parlement a finalement décidé de les entériner tard jeudi soir.