La Chine tend la main à Biden mais met en garde contre un nouveau "maccarthysme"

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a assuré vendredi que Pékin était prêt à coopérer avec Joe Biden sur plusieurs priorités telles que la crise économique et sanitaire mais aussi le changement climatique, mais a mis en garde Washington contre un "maccarthysme" anti-Chine.

Après des mois de confrontation directe avec le gouvernement du président sortant Donald Trump, il a dit espérer un retour au dialogue et à un climat de "confiance mutuelle". "Il est important que la politique américaine à l'égard de la Chine renoue dès que possible avec l'objectivité et la raison", a dit Wang Yi dans une intervention virtuelle devant l'Asia Society, un cercle de réflexion de New York.

L'administration Trump a décrété ces derniers mois l'échec de décennies de dialogue avec Pékin. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a mis fin à des programmes culturels d'échanges financés par la Chine et a drastiquement durci les règles pour l'attribution de visas aux Chinois.

Une politique condamnée durement par la Chine: "Nous assistons à un maccarthysme qui ressurgit et met en danger les échanges internationaux normaux", a déploré Wang Yi, en référence à la chasse aux sorcières contre les communistes menée aux Etats-Unis par le sénateur républicain Joe McCarthy après la Seconde Guerre mondiale.

Joe Biden a promis d'être ferme vis-à-vis de Pékin mais aussi de rechercher une certaine coopération face aux défis planétaires.