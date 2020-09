La Chine simule en vidéo l’attaque d’une base américaine : "Une première", "C’est la diplomatie du loup combattant"

La vidéo suscite l’étonnement des internautes car elle intègre des extraits de films d’action américains comme "Transformers" ou "Rock". "On fait la promotion d’un avion militaire fabriqué en Chine avec des extraits de blockbusters fait aux Etats-Unis", déplore consterné un utilisateur chinois de Weibo. "C’est une vidéo promotionnelle chinoise. Pourquoi on n’utilise pas nos propres images ?", s’interroge un autre, au diapason du ton général des commentaires.

C’est l’armée de l’air chinoise qui a diffusé ce week-end cette vidéo montrant des bombardiers H-6 à capacité nucléaire effectuant une simulation d’attaque sur une base militaire qui ressemble à celles des Etats-Unis à Diego Garcia (océan Indien) et Guam (océan Pacifique). On y voit ensuite un pilote tirer un missile sur une piste d’atterrissage non identifiée, puis une photo satellite montrant une base dont le plan semble identique à celui d’Andersen.

Les Etats-Unis sont dotés d’un dispositif antimissile et ont la capacité de se défendre, mais "La vidéo est une forme de mise en garde : si Washington va trop loin, Pékin ne se laissera pas faire. Les Chinois veulent montrer leurs capacités de représailles sur une base militaire qui géographiquement est loin des Etats-Unis géographiquement et proche de la Chine.

"L’administration Trump, d’un point de vue chinois, joue avec des lignes rouges : annonce de vente d’armes à Taiwan et rencontre avec des officiels américains. Cela ne s’était pas vu avec autres administrations." Cela inquiète la Chine, d’autant plus que " l’administration taïwanaise est très indépendantiste . Les relations ne sont pas bonnes avec la Chine."

"La diplomatie du loup combattant" de la Chine

Depuis le début de la crise du Covid-19, Pékin développe une "diplomatie du loup combattant" selon Thierry Kellner. "La Chine est très agressive dès qu’elle est mise sur la sellette. Les diplomates chinois font des commentaires agressifs au lieu de faire profil bas. Ainsi, la diplomatie chinoise en France n’hésite pas à critiquer la politique française dans la crise sanitaire. En Suède, l’ambassadeur a affirmé que la Chine traite ses amis avec du vin fin et ses ennemis avec des fusils. Et le ministère des affaires étrangères chinois utilise la même rhétorique."

Comment dès lors interpréter cette posture chinoise ? Il y a deux hypothèses opposées selon le spécialiste. Soit Pékin se sent fort sur la scène internationale : "Alors c’est la démonstration d’une Chine sûre d’elle-même et qui devient donc arrogante par rapport à une Europe affaiblie par le Covid-19, Trump en position de faiblesse dans les sondages en vue de l’élection présidentielle et des Etats-Unis divisés" ; soit la Chine ressemble plus à un animal blessé : "Alors elle est plutôt sur la défensive, utilise ces moyens pour faire peur. Pour cacher des signes de faiblesse, elle crie plus fort. La Chine est aussi en difficulté dans sa reprise économique et continue de dépendre des exportations. Par ailleurs, elle peut aussi vouloir détourner l’attention vers l’extérieur par rapport à des problèmes internes".