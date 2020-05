La Chine met Hong Kong au pas : le parlement adopte une loi de sécurité nationale controversée

Chine : le parlement adopte sa mesure controversée sur Hong Kong - © NICOLAS ASFOURI - AFP

Extrait de Eric Florence (ULg): la surenchère de la Chine et des Etats-Unis surHong Kong au pas -... Le parlement chinois a adopté jeudi à la quasi-unanimité une disposition controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong, prise en réaction aux manifestations monstres et aux violences de l’an dernier dans l’ex-colonie britannique. Pour Eric Florence, spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur et chargé de cours à l’ULiège, "on voit clairement un climat de surenchère dans un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, avec les élections américaines qui approchent. Le contexte de pandémie a accentué cette tension, et a provoqué une crise de légitimité des Etats-Unis pour leur gestion de la crise et de la Chine par rapport à sa gestion initiale et sa diplomatie du masque et son attitude agressive en diplomatie".