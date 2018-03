La Chine construit une soufflerie pour tester avions et missiles hypersoniques

La Chine construit actuellement une soufflerie surpuissante, ont rapporté des médias d'Etat, l'outil étant destiné à la conception d'avions et de missiles pouvant voler à plus de 12.000 km/h, soit 10 fois la vitesse du son.

Une soufflerie permet de soumettre des prototypes d'aéronefs, de drones ou d'armements à des vents puissants. Objectif: prévoir les forces qui s'appliqueraient sur des modèles grandeur nature, dans des conditions de vitesse, de gravité et de chaleur extrêmes.

25 fois la vitesse du son

La future installation, une galerie longue de 265 mètres et construite par l'Académie chinoise des Sciences, permettra de "simuler des vols à des vitesses comprises entre 12.250 kmh et 30.600 kmh", soit 25 fois la vitesse du son, selon un chercheur du projet.

Cette soufflerie sera "la plus rapide du monde" et "aidera à la conception d'avions spatiaux", a indiqué lundi l'agence officielle Chine nouvelle. Les chercheurs de la CAS ont déjà testé avec succès un prototype d'avion "hypersonique" grâce à leur soufflerie actuelle, qui peut simuler des vitesses jusqu'à Mach 9.

La nouvelle soufflerie actuellement en construction permettra de peaufiner la conception d'aéronefs, de drones, et d'armes, note Song Zhongping, un expert de l'armée chinoise. "Elle aura des applications civiles et militaires", explique-t-il. "Dans le domaine militaire, des navettes et des avions spatiaux pourront être testés ici. Tout comme des missiles hypersoniques."