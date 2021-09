La cheffe des Verts canadiens démissionne après sa défaite aux législatives

La cheffe du Parti vert du Canada Annamie Paul, dont le parti a subi une déroute aux législatives la semaine dernière et qui a échoué à se faire élire, a annoncé lundi sa démission et son retrait de la vie politique.

"Cela a été extrêmement douloureux. Cela a été la pire période de ma vie", a affirmé celle qui fut la première femme noire à la tête d'un parti fédéral. En difficulté avant même le début de la campagne électorale, les Verts ont été fragilisés ces derniers mois par des problèmes d'unité, d'image et de finances. À la tête des Verts depuis un an, Annamie Paul, avocate spécialisée dans les questions internationales, a tenté de se faire élire dans la plus petite circonscription du Canada et la plus densément peuplée : Toronto-Centre. Mais la politicienne de 48 ans a terminé en quatrième position avec seulement 8,5% des voix.

Annamie Paul était devenue le 3 octobre 2020 la première femme noire à diriger un parti fédéral au Canada, succédant ainsi à Elizabeth May, qui a dirigé le parti vert du Canada pendant 13 ans. Sur le plan national, sa formation a également essuyé une cuisante défaite lors des législatives du 20 septembre en n'élisant que deux seuls députés sur 338 à la Chambre des communes. Cette formation politique, relativement marginale depuis sa création il y a 38 ans, s'est classée au sixième rang du vote populaire avec seulement 2,3% des suffrages, derrière le Parti populaire du Canada (PPC, droite).