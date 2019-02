La chancelière allemande Angela Merkel supprime son compte Facebook

La chancelière allemande Angela Merkel va disparaître de Facebook. "Vous savez que je ne suis désormais plus la présidente de la CDU. Je vais donc supprimer ma page Facebook", déclare-t-elle vendredi dans un message vidéo. Ses fans pourront néanmoins continuer à la suivre sur la page Facebook du gouvernement allemand, ainsi que sur Instagram.

Plus de 2,5 millions de personnes ont "aimé" le profil de Madame Merkel sur Facebook. Outre des informations sur son travail, on peut aussi y glaner des éléments sur la vie privée de cette femme politique de 64 ans. On y apprend ainsi que Richard Wagner et les Beatles sont ses compositeur/musiciens préférés et qu'elle rêve d'emprunter le transsibérien entre Moscou et Vladivostok.