La chancelière allemande Angela Merkel en visite Auschwitz

La chancelière allemande Angela Merkel se rend vendredi pour la première fois dans l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz, un déplacement symbolique alors que l'antisémitisme resurgit et que la disparition des témoins complique la transmission de la mémoire.

A la veille de ce déplacement, le premier d'une dirigeante de gouvernement allemand depuis près d'un quart de siècle, Angela Merkel a annoncé l'octroi de 60 millions d'euros à la Fondation Auschwitz-Birkenau pour le maintien du site où furent assassinées quelque 1,1 million de personnes entre 1940 et 1945, dont une majorité dès leur arrivée dans le camp de concentration et d'extermination nazi situé dans la Pologne d'aujourd'hui.

La chancelière, née neuf ans après la Deuxième guerre mondiale, effectue cette visite peu avant les commémorations du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz par l'Armée Rouge, le 27 janvier 1945.

Elle sera notamment accompagnée de son homologue polonais, Mateusz Morawiecki, d'un survivant et de représentants de la communauté juive.

La lutte contre l'antisémitisme et contre toute forme de haine

Vers 10H30 locales (09H30 GMT), elle franchira le portail d'entrée surmonté de la sinistre devise des nazis "Arbeit macht frei" ("Le travail rend libre") avant d'observer une minute de silence devant le Mur de la mort, où furent fusillés des milliers de détenus.

Ensuite, elle se rendra à Birkenau, distant de 3 kilomètres du camp principal, notamment sur la rampe où étaient "sélectionnés" les déportés à leur descente des wagons à bestiaux: les plus jeunes, les plus âgés et les plus fragiles étaient immédiatement envoyés à la mort.

La chancelière, pour qui la Shoah est "une rupture dans la civilisation", doit s'exprimer en milieu de journée.

En Allemagne, qui a fait du souvenir de la Shoah le cœur de son identité d'après-guerre, les autorités s'inquiètent d'une hausse très nette des actes antisémites.

Jeudi, avant son déplacement, Mme Merkel a d'ailleurs réaffirmé que "la lutte contre l'antisémitisme et contre toute forme de haine" était l'une des priorités de son gouvernement. Elle a aussi insisté sur la "détermination" des autorités à voir une communauté juive, en plein essor, s'épanouir en Allemagne.