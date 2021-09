La CEDH demande à la Pologne de prolonger son aide aux Afghans bloqués à la frontière

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a demandé lundi à la Pologne de prolonger les mesures d'aide, réclamées en août, pour 32 migrants afghans bloqués à la frontière bélarusse.

"La Cour a décidé de proroger cette mesure provisoire jusqu'à nouvel ordre", a annoncé l'instance judiciaire du Conseil de l'Europe.

Ayant saisi la CEDH le 20 août, ces 32 Afghans, immobilisés depuis environ sept semaines dans un campement de fortune entre le Bélarus et la Pologne, ont dit avoir fui leur pays après la prise du pouvoir par les talibans et avoir franchi la frontière entre le Bélarus et la Pologne le 8 août avant d'être repoussés de force par les garde-frontières polonais.

Le 25 août, la cour avait exhorté la Pologne à "fournir aux requérants de la nourriture, de l'eau, des vêtements, des soins médicaux adéquats et, si possible, un abri provisoire". Cette demande avait été formulée en vertu de l'article 39 de son règlement qui permet une procédure d'urgence lorsque les requérants sont exposés à "un risque réel de dommages irréparables".

La CEDH demande désormais à la Pologne de permettre un contact direct entre les migrants et leurs avocats et de ne pas les renvoyer au Bélarus.

Elle a aussi demandé au gouvernement polonais ses observations. La cour a par ailleurs décidé de la traiter "en priorité", ce qui peut néanmoins prendre plusieurs mois avant qu'une décision ne soit rendue.

La Pologne accuse la Russie et le Bélarus d'être à l'origine de cette vague d'immigration clandestine à sa frontière terrestre. L'Union européenne y voit une forme de représailles aux sanctions imposées par l'UE au Bélarus à la suite de la répression de l'opposition par le régime de Minsk.