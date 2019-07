La cathédrale de Rochester se transforme en terrain de minigolf

Debout depuis bientôt 800 ans, la cathédrale de Rochester dans le Kent accueille désormais les férus du gazon vert. Dans la nef, les visiteurs ont désormais droit de se faire une partie de mini-golfe. Un neuf trou a été installé autour d’une thématique : les ponts célèbres. Du pont romain de Rochester justement au Queen Elizabeth II Bridge de Dartford, il y en a pour tous les goûts.

"Notre fondation a un intérêt particulier pour les ponts dans la mesure où nous sommes propriétaires des ponts de Rochester", explique Caroline Chisholm, conseillère pédagogique Fondation du pont de Rochester. "Nous les entretenons également, et le génie civil est au cœur de notre soutien à la formation d’ingénieurs civils. Donc pourquoi pas des ponts ? En plus, ils sont beaux ! Les différents types de ponts et les différents styles traduisent leur histoire du moyen-âge à nos jours. C’est fascinant !"

"De la même manière que le pont qui se tenait sur la River Medway depuis les temps romains, les liens invisibles mais tout aussi historiques qui lient la cathédrale à la communauté vivant autour sont aussi des sortes de ponts", explique le révérend Rachel Phillips. "Nous espérons qu’en jouant au golf, les visiteurs vont projeter sur ces ponts le besoin de construire les leurs dans les propres vies et dans le monde d’aujourd’hui".

L’intérêt est aussi de ramener de nouveau visiteurs dans des lieux parfois bien abandonnés. Et l’initiative semble séduire. La cathédrale de Norwich accueillera bientôt un toboggan. Et celle de Chester sa propre reproduction en lego, avec 300.000 pièces.