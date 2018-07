La Catalogne en pleine polémique sur le lait cru

La Catalogne se retrouve de nouveau au cœur de la controverse mais pas pour la crise indépendantiste: la turbulente région vient d'autoriser la vente de... lait cru, suscitant l'émoi en Espagne face aux risques sanitaires d'une telle décision.

Après 28 ans d'interdiction, les autorités catalanes ont décidé jeudi dernier d'autoriser la vente de lait de vache non pasteurisé, directement des producteurs aux consommateurs. En Europe, la vente de lait cru est autorisée uniquement en France et en Italie.

Les médias espagnols ont aussitôt publié article après article soulignant le risque bactérien posé par le lait cru, des experts sanitaires se sont élevés contre la décision et le problème est devenu viral sur Twitter, faisant écho aux vifs débats du même type qui agitent notamment les Etats-Unis. La Catalogne, poids-lourd de l'industrie agroalimentaire espagnole, est la troisième région productrice de lait du pays.

Des atouts "spectaculaires" pour la santé, avance la ministre

La ministre régionale catalane de l'Alimentation et de l'Agriculture Teresa Jorda assure que le lait cru a des atouts "spectaculaires" pour la santé et est sans danger pour la santé grâce aux "progrès technologiques dans les équipements agricoles" ainsi que des standards d'hygiène très sricts. "Il y a le même niveau de danger que lorsqu'on ouvre le frigo, que l'on y prend une cuisse de poulet qui est là depuis quatre semaines et que l'on mange", a-t-elle déclaré dimanche sur la radio locale RAC1.

Un argument qui laisse sceptique les critiques. Ils rétorquent que boire du lait cru est dangereux car il peut transmettre des bactéries potentiellement mortelles comme la salmonelle, l'E.coli et même des maladies comme la tuberculose bovine, ce qui explique l'introduction de la pasteurisation au début du XXe siècle.