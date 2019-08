La carte mondiale de la pollution au dioxyde de soufre, responsable de millions de décès par an

La branche indienne de Greenpeace a établi une carte mondiale des endroits les plus pollués au dioxyde de soufre (SO2), se basant sur les observations de la NASA. Le SO2 est un des principaux polluants atmosphériques, qui cause au niveau mondial des millions de décès prématurés chaque année. Le SO2 est produit par l'activité industrielle : centrales au charbon, raffineries de pétrole, sidérurgie, etc.

Selon Greenpeace, l'Inde est le premier émetteur de SO2 au monde. Ce pays a récemment dépassé la Russie et la Chine. L'inde produit plus de 15% des émissions mondiales de SO2. Mais le point le plus pollué (par SO2) du monde est en Russie, il s'agit de l'usine métallurgique Norilsk. On trouve ensuite des centrales électriques au charbon en Afrique du Sud, puis Zagroz (complexe pétrochimique) en Iran.

Au Moyen-Orient, c'est l'Arabie saoudite qui est le plus grand émetteur de SO2 : les centrales électriques les usines et les raffineries dans la province de La Mecque.

En Europe, l'Ukraine, la Serbie et la Bulgarie figurent parmi les 20 pays du monde qui émettent le plus de SO2.

Greenpeace demande aux gouvernements du monde entier d'arrêter d'investir dans les combustibles fossiles et de passer à des sources d'énergie plus sûres et plus durables.