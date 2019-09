La Caroline du Sud se prépare à l'arrivée de l'ouragan Dorian

L’ouragan Dorian, qui a dévasté les Bahamas et fait une vingtaine de morts ne cesse de remonter le long de la côte est des Etats-Unis. Les Etats de Géorgie, Caroline du Sud et du Nord et de Virginie se préparent au pire.

Les villes côtières de Caroline du Sud ressentent déjà les effets de Dorian. - © Tous droits réservés

Selon l’Agence nationale des ouragans, certaines zones côtières de Caroline du Sud ressentent déjà les effets de Dorian. Des stations balnéaires comme Myrtle Beach sont frappées par des vents violents et des inondations. De nombreuses localités sont également privées d’électricité. Le niveau de la mer pourrait monter de deux mètres et causer de graves inondations dans les terres les plus basses.

"Si on prend en compte la pluie, la marée haute et le niveau de l’eau qui pourrait monter, cela peut être très dangereux. On appelle notre région “les terres basses” de Caroline du Sud pour une bonne raison. Nous sommes pile au niveau de la mer et l’eau monte vite", a expliqué Elliott Summey membre du conseil du comté de Charleston.