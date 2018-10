La caravane des migrants se sépare entre ceux qui rentrent au Honduras et ceux qui continuent vers les USA

Quelque 4.000 migrants ont quitté il y a une semaine San Pedro Sula, dans le nord du Honduras pour tenter de rejoindre illégalement les USA en passant par le Mexique et le Guatemala. L'appel a circulé sur les réseaux sociaux pour tenter l'expédition en masse, et non par petits groupes comme c'est le cas habituellement et ce, pour moins s'exposer à la criminalité.

Ils ont circulé à pied ou en autobus sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à la frontière avec le Guatemala, pour ensuite se diriger vers le Mexique.

À la hauteur de la frontière entre le Guatemala et le Mexique, les migrants ont passé la nuit de vendredi à samedi dans des conditions très précaires derrière une barrière métallique où étaient déployés environ 200 policiers mexicains anti-émeute. "Il vaut mieux rentrer, c'est très dur, il y a beaucoup de désordre", commente Byron, 25 ans.

La plupart des migrants accusent le président hondurien Juan Orlando Hernandez de ne pas régler les problèmes sociaux, à l'origine de ces migrations. Le président américain Donald Trump avait menacé de fermer la frontière avec le Mexique si les autorités ne bloquaient pas l'avancée de la "caravane".

Ceux qui font demi-tour

Environ 2000 migrants honduriens qui faisaient partie de la caravane ont en fin de compte entamé le chemin de retour vers le Honduras, avec l'aides des autorités guatémaltèques, a confirmé le président du Guatemala, Jimmy Morales.

Selon lui, entre 5000 et 5400 migrants du Honduras et d'autres pays étaient présents sur le territoire de son pays, dont 2000 étaient retournés chez eux. Environ 500 ont décidé de monter à bord d'autobus fournis par le gouvernement guatémaltèque, après un accord avec le Honduras tandis que des groupes de femmes et enfants ont été autorisés à franchir la frontière mexicaine pour ensuite être conduits dans un refuge de la ville de Tapachula, à environ 40 km de Ciudad Hidalgo, au Mexique.

Ceux qui continuent

Ainsi, le Mexique a indiqué avoir reçu 640 demandes d'asile. "Le Mexique ne permettra pas l'entrée irrégulière sur son territoire et encore moins de façon violente", a prévenu le président mexicain Enrique Pena Nieto dans un message vidéo, qualifiant la situation d'"inédite".

Des milliers de migrants honduriens ont repris dimanche leur marche vers les Etats-Unis depuis la ville de Ciudad Hidalgo, dans le sud du Mexique, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les autorités mexicaines étaient parvenues à bloquer jeudi cette "caravane" de plus de 4.000 personnes sur un pont frontalier, mais de nombreux migrants sont entrés illégalement dans le pays par le fleuve séparant le Mexique du Guatemala.

"Personne ne va nous arrêter, après tout ce que nous avons fait, comme franchir le fleuve", a déclaré à l'AFP Aaron Juarez, 21 ans, qui marchait avec difficulté à cause de blessures aux pieds, au côté de son épouse et de son bébé.

"Nous sommes fatigués, mais très contents, nous sommes unis et forts", a affirmé Edwin Geovanni Enamorado, un cultivateur hondurien de la caravane, qui dit avoir quitté son pays après avoir été racketté par les gangs criminels des Maras.

Le président américain Donald Trump a remercié samedi les autorités mexicaines pour les efforts menés pour bloquer cette caravane. "Le Mexique ne permettra pas l'entrée irrégulière sur son territoire et encore moins de façon violente", avait déclaré vendredi soir le président mexicain Enrique Pena Nieto dans un message vidéo.