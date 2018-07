La canicule? Pas partout: en Bulgarie et en Islande, la saison touristique plombée par la pluie

Alors qu'au centre et au nord de l'Europe, les températures sont caniculaires depuis près d'un mois, en Bulgarie la pluie n'a cessé de tomber depuis le début du mois de juillet. Habituellement, le pays est pris d'assaut par les touristes pendant la saison estivale car la météo y est clémente, ensoleillée et chaude. Une météo pourrie qui n'est pas sans conséquence sur le secteur du tourisme.

Tourisme en chute et ventes sur les plages à la baisse

En raison des pluies inhabituelles en cette saison, les villes situées le long de la Mer Noire ont vu le nombre de touristes chuter. Les ventes de vêtements et d'accessoires de plages sont aussi plus bas, obligeant les commerçants à pratiquer des rabais pour attirer les quelques clients qui affrontent la pluie. "Actuellement, nous sommes dans la grande saison de ventes des accessoires de plage. Normalement, c'est très populaire en cette période de l'année, mais cette année; l'été n'est pas bon. Il pleut non-stop. Nos ventes dans le magasin ont chuté de plus de 50%", explique Alatbash, commerçant de plage.