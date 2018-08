La canicule fait resurgir l'épave d'un avion qui s'est écrasé en 1946 dans les montagnes suisses

Tous sains et saufs

Le 19 novembre 1946, l'avion se rendait à Pise. Il transportait des officiers de haut rang de l'armée américaine. Les quatre membres d’équipe et les huit passagers de l’avion avaient été sauvés six jours après la catastrophe. "C'est l'une des histoires les plus incroyables de l'histoire mondiale de l'aéronautique. Un avion de passagers avec une vitesse de 280 kilomètres par heure s'est écrasé sur le glacier sans trop de dégâts et sans faire de victime, c'est unique", s’extasie l’expert suisse.

Cette découverte devrait faire venir du monde sur le glacier. C’est en tout cas ce qu’espère Fränzi Vontobel, gardienne d’une cabane sur place. Elle aimerait que les pièces retrouvées restent là. " Ce serait dommage, car c'est une histoire si passionnante. Les gens aiment aller la voir sur le glacier, chaque semaine de nouvelles pièces sont dévoilées ".