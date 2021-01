La Californie, un modèle pour l'environnement ? (Episode 2/4 - Podcast)

Tous se sont engagés à décarboner leur économie avec un programme de développement durable, sans que les résultats ne soient pris en compte officiellement par l’ONU. L’Etat de New York, par exemple, a adopté une loi qui prévoit de réduire de 85% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050, par rapport à 1990. "On a vu toute une série d’Etat et de villes des Etats-Unis se ressaisir et dire ‘si le fédéral ne veut pas jouer le jeu, et bien nous allons le faire", explique Jean-Pascal van Ypersele, climatologue et ancien vice-président du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) . "Donc il y a eu un choc qui a été mobilisateur pour la communauté internationale et pour une bonne partie des acteurs américains".

L’annonce de Donald Trump en 2017, du retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris a créé un véritable électrochoc dans le pays, auprès les défenseurs du climat et de l’environnement. En réaction, 10 états, près de 300 villes et plus de 2000 chefs d’entreprises ont signé la déclaration ‘We Are Still In’ (nous y sommes encore). A eux seuls, ils affirment représenter près de 160 millions d'Américains. La moitié du pays.

"Quand Trump a pris cette décision, on se demandait si c’était mieux d’avoir Trump dans l’accord ou en dehors", se souvient Sandrine Dixson-Declève, membre des représentants démocrates à l’étranger et conseillère à la Commission européenne sur le développement durable. "Et on s’est dit qu’il valait mieux qu’il en sorte. Parce qu’il était important de donner un signal au reste du monde et en particulier à l’Europe. L’Europe devait prendre le leadership, on ne devait pas compter que sur les Etats-Unis. Si Trump était resté dans l’accord, il aurait tout fait pour déranger les relations avec les autres pays. On savait aussi que ça donnerait un signal aux Etats et c’est exactement ce qu’il s’est passé".

Si la lutte pour le climat ne passait que par ces états, ces municipalités et ces entreprises, sans l'appui du gouvernement fédéral, ces initiatives pourraient permettre aux Etats-Unis de réduire leurs émissions carbones de 37% d'ici 2030. Un chiffre qui sort d’une récente analyse du groupe America's Pledge on climate change. Une analyse interne au groupe, chargée d’évaluer les progrès de ces acteurs, en matière de réductions des gaz à effet de serre.

L’administration fédérale ne peut pas retirer aux états les pouvoirs qui découlent de la Constitution américaine

Qu’est-ce qui fait que les états et les villes peuvent mener leur propre politique climatiques et énergétique ? Et qu’est-ce qui fait que les décisions prises par le président peuvent ne pas avoir d’impact au niveau local ? "Les Etats, en raison des équilibres institutionnels aux Etats-Unis, disposent de pouvoirs importants", explique Francis Perrin, spécialiste des énergies à l’IRIS (l’institut des relations internationales et stratégiques). "L’administration fédérale va évidemment mener une politique énergétique, une politique environnementale, une politique climatique, une politique industrielle… Mais elle ne peut pas retirer aux Etats les pouvoirs qui découlent de la Constitution américaine. Et en particulier dans le domaine de l’environnement, très lié à la question de l’énergie. Ces états ont des marges de manœuvre en ayant par exemple recours à des démarches judiciaires qui peuvent remonter jusqu’à la Cour suprême des Etats-Unis… Et au niveau politique, on ne peut pas dire que les démocrates, c’est : ‘vive l’environnement !’, les républicains, c’est : ‘à bas l’environnement !’… C’est beaucoup plus compliqué et nuancé que cela".

Certaines règles environnementales imposées par l’administration Trump ont été fortement contestées, comme la norme d'efficacité énergétique des véhicules. Une norme que Barack Obama avait adopté pour réduire les émissions de CO2. Elle imposait aux véhicules neufs de diminuer de 5% par an leur consommation moyenne de carburant, jusqu'à 2026. Donald Trump a annulé cette norme par décret, pour dit-il "aider les travailleurs américains de l'automobile". Il a donc réduit ce taux d’amélioration de l’efficacité énergétique à 1,5% par an.