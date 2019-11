La "Brexit Fatigue" ou comment la déprime s’empare du Royaume-Uni

Ben Shimshon étudie, depuis le début du Brexit, son influence sur les Britanniques : "D’après nos observations, nous sommes en mesure d’affirmer qu’un Britannique sur trois est aujourd’hui touché et personnellement affecté par le Brexit. Que ce soit au travail, dans ses relations avec ses amis ou avec sa famille, le Britannique peut en souffrir au quotidien". C’est le cas de Paula : "L’incertitude est pesante. J’ai des craintes quotidiennes, car on nous dit que le prix de la nourriture va augmenter et que cela sera pareil pour le prix des médicaments. Mon mari est malade et cela m’inquiète pour l’avenir". En effet, toute une partie des importations seront taxées dès que le Brexit sera effectif.

Trois ans et trois Premiers ministres plus tard, le Brexit a donc une nouvelle fois été reporté. Mais les Britanniques sont lassés, fatigués, certains désintéressés, d’autres totalement désabusés.

Trois ans. Cela fait un peu plus de trois ans que le Royaume-Uni a voté pour quitter l’Union européenne. Mais après des années de négociations avec Bruxelles, force est de constater que rien n’a vraiment changé. Pourtant, trois Premiers ministres se sont succédé : David Cameron a laissé sa place à Theresa May qui elle-même a lâché l’affaire pour que Boris Johnson tente le coup du retrait. Ce qui serait une première dans l’histoire de l’Europe.

Ben Shimshon étudie l'influence du Brexit sur les Britanniques - © QUENTIN WARLOP

George-Henry de Frahan est belge et vit à Londres depuis six ans. - © QUENTIN WARLOP

Entre fatigue et lassitude face au Brexit

George-Henry de Frahan est belge et s’est installé à Londres il y a six ans. Ce jeune père de famille de 34 ans confirme ce sentiment à l’égard du Brexit : "Les gens en parlaient beaucoup. Je ne vais pas dire qu’aujourd’hui ils n’en parlent plus mais il y a une certaine forme de lassitude et de fatigue qui se sont installées". Originaire de Mont-Saint Guibert, il aide aujourd’hui une cinquantaine de start-up à se lancer sur le marché. Le Brexit ? Il tente de ne pas trop y penser : "Nous ne sommes pas une multinationale. On gère les problèmes au jour le jour. Donc, le Brexit sera un problème à gérer quand il surviendra".

Son plus grand problème ? L’image renvoyée par Londres dans le monde et le désintérêt potentiel des étrangers les plus talentueux : "Londres est un aimant à talents. Mais je pense que le mal a peut-être déjà été fait depuis le vote. Et cela a abîmé cette image. Comme on le sait, on vit dans un monde où la perception et l’image sont très importantes. Je pense que le vote donne l’impression d’un pays qui se referme encore un petit peu plus sur lui-même. Cela peut potentiellement déjà avoir écorné l’image de Londres".