La Bosnie-Herzégovine craint le retour de la guerre

Depuis la signature des Accords de paix de Dayton, fin 1995, jamais la Bosnie-Herzégovine n'a tremblé autant que ces dernières semaines. L'entité serbe du pays est entrée dans une "sécession qui ne dit pas son nom" et la communauté internationale, divisée, peine à réagir.

"Je suis pour la Paix." Voilà le genre de graffitis qui a fait son apparition sur les murs de Sarajevo depuis le début du mois d'octobre. On peut aussi voir des fac-similés des affiches de la Défense territoriale bosniaque datant du début de la guerre de 1992-95. Meurtrie par le plus long siège de l'histoire moderne voilà un peu plus d'un quart de siècle, la capitale bosnienne semble se préparer à la possibilité d'un nouveau conflit.

Dans une Bosnie-Herzégovine toujours profondément divisée et théoriquement toujours sous tutelle internationale, les violents coups de boutoir portés récemment par l'homme fort des Serbes contre l'unité du pays font craindre le pire. Si Milorad Dodik brandit depuis déjà quinze ans la menace d'une sécession de la Republika Srpska (RS), l'entité serbe qu'il contrôle d'une main de fer, pour la première fois, il est passé de la parole aux actes.

À sa demande, les Serbes boycottent depuis le milieu de l'été toutes les institutions nationales, les paralysant de facto. Une mesure de rétorsion prise après que le Haut représentant international sortant a imposé, juste avant la fin de son mandat, l'interdiction de la négation du génocide de Srebrenica et de la glorification des criminels de guerres condamnés. Début octobre, Milorad Dodik a encore durci le ton, annonçant notamment que la RS allait se doter de son armée, de son fisc et de sa justice "dans un délai de six mois".

"Un véritable danger d'éclatement"

"Nous voulons rétablir les compétences transférées de la Republika Srpska aux institutions centrales de la Bosnie-Herzégovine", explique le membre serbe de la présidence tricéphale, clamant que ces mesures respectent le cadre constitutionnel fixé lors des Accords de Paix de Dayton, prévu pour n'être que provisoire. Milorad Dodik promet maintenant que la RS va prendre des mesures pour"suspendre"140 lois promulguées par le Bureau du Haut-représentant international (OHR). Autrement dit, la RS veut détricoter tout ce qui a été entrepris par l'OHR pour rapprocher les deux entités.

"Le pays fait face à un véritable danger d'éclatement", prévient d'ailleurs Christian Schmidt, le nouveau Haut-représentant international, dans son dernier rapport envoyé aux Nations unies." L’instabilité en Bosnie-Herzégovine aurait des implications régionales plus larges", poursuit-il, ajoutant que "les perspectives d’approfondissement des divisions et de conflit sont très réelles". Peu après, l'Onu a voté au forceps la prolongation d'un an du mandat de l'Eufor, la mission d'à peine 600 soldats censés garantir la paix et la stabilité.

Si Milorad Dodik jure qu'il n 'y a"aucun risque de guerre", il avance en même temps que pas moins de sept pays de l'Union européenne soutiendraient une "dissolution" de la Bosnie-Herzégovine et que des "amis" lui ont promis d'aider la Republika Srpska en cas d'"intervention militaire occidentale". Si aucun nom n'a bien sûr été donné, tous les regards se tournent vers la Russie de Vladimir Poutine, qui multiplie les gestes en sa faveur. Ce week-end, l'homme fort des Serbes de Bosnie a reçu la visite aussi expresse que médiatisée de Viktor Orban, une venue très symbolique vu le contexte actuel.

"La sécession de la Republika Srpska, c'est la guerre"

"C'est une sécession qui ne dit pas son nom et Milorad Dodik est en train de tâter le terrain", estime sur Twitter l'analyste politique Jasmin Mujanović. "La Bosnie a connu de nombreuses crises depuis 1995, mais celle à laquelle nous assistons aujourd'hui est de loin la plus dangereuse. Pour ceux qui ne connaissent pas la région : la sécession de la RS, c'est la guerre", s'inquiète de son côté Ismail Ćidić, le président du Bosnian Advocacy center, une ONG qui se dit engagée "dans la défense d'une Bosnie-Herzégovine libre, souveraine, démocratique et laïque".

L'accélération de Milorad Dodik survient en tout cas à un moment où son pouvoir autoritaire et corrompu est fortement contesté au sein de la communauté serbe de Bosnie-Herzégovine. Déjà ébranlé à l'automne 2020 lors des dernières élections municipales, son parti a été visé en septembre par un vaste scandale sanitaire : dans les hôpitaux de RS, les malades du Covid-19 recevaient de l'oxygène industriel et pas médical. En vue de reprendre la main, il mise donc, encore une fois, sur la fibre patriotique.

Raviver et exacerber les tensions communautaires, défendre "les siens" contre les prétendues attaques "des autres" est en effet une tactique éprouvée par les partis ethno-nationalistes locaux, qu'ils soient serbes, croates ou bosniaques, pour se maintenir au pouvoir. Malgré plusieurs crises, jamais ils ne l'ont d'ailleurs perdus depuis que les Accords de paix de Dayton ont été conclus, eux qui ont entériné le partage à base ethnique du pays.