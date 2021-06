La Biélorussie durcit sa législation contre les manifestants et l'"extrémisme"

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a signé une loi qui renforce les sanctions envers les manifestants participant à des rassemblements non autorisés et les peines prévues pour "extrémisme".

Cette nouvelle législation est mise en place alors que le régime biélorusse poursuit une répression implacable contre le mouvement de protestation historique de 2020 contestant la réélection de M. Loukachenko, qui s’est traduit par l’emprisonnement ou l’exil forcé de centaines de partisans de l’opposition et de journalistes. Un manifestant sanctionné pour avoir participé à plus de deux rassemblements non autorisés risquera désormais jusqu’à trois ans de prison en cas de récidive. De nouvelles peines sont également introduites pour lutter contre "l’extrémisme".

La "participation" à des "activités extrémistes" ou leur "promotion" seront passibles de six ans de prison. Une personne accusée de "financement" de telles activités risquera cinq ans d’emprisonnement. La nouvelle législation biélorusse prévoit aussi jusqu’à sept ans de prison pour "violences ou menace d’usage de la violence" à l’encontre des forces de l’ordre et trois ans pour "résistance" à la police.

Enfin, la publication d’informations jugées "fausses" sur la Biélorussie, notamment sur internet, pourra désormais être punie de quatre ans de prison, contre deux auparavant.

Fin mai, une nouvelle loi a déjà interdit aux journalistes de couvrir les manifestations jugées "illégales". Pour dénoncer la répression, les capitales occidentales ont sanctionné de hauts responsables biélorusses et Alexandre Loukachenko, qui s’est rapproché de son allié russe.