La Biélorussie assure vouloir rapatrier les migrants, mais la Pologne s'inquiète d'un rassemblement à sa frontière

La Biélorussie a affirmé lundi travailler pour faire rentrer "chez eux" les migrants campant à la frontière avec la Pologne, des assurances intervenant alors que l'UE veut sanctionner Minsk à cause de cette crise migratoire. De son côté, la Pologne s'inquiète d'une foule de migrants qui se rassemble à un poste frontalier, "acheminés par les forces biélorusses", selon un tweet du ministère polonais de la Défense, ce lundi matin.

►►► Des milliers de migrants pris en otages à la frontière Pologne-Biélorussie : une guerre "hybride" aux confins de l’Union européenne

"De plus en plus de groupes de migrants sont acheminés au poste frontalier de Kuznica par les forces biélorusses", a indiqué le ministère Twitter, alors que des vidéos semblaient montrer des centaines de migrants face aux rangées de policiers et de soldats polonais.