La belle histoire de Karina, une rescapée russe qui rêve de devenir danseuse étoile

Souriante, impeccable dans son petit tutu, une ballerine comme une autre… Enfin pas tout à fait. En Russie, Karina Chikitova est une star… Malgré elle. Alors qu’elle était encore enfant, elle s’est perdue dans la forêt, avec son chien. Une fois rescapée, son histoire a fait le tour de la Russie. Aujourd’hui la jeune fille n’a gardé aucune séquelle et souhaite juste devenir danseuse étoile.

L’histoire remonte à 2014 : Karina Chikitova était âgée de 3 ans et demi. Elle se perd dans la forêt avec son chien. Haute comme 3 pommes, elle parvient pourtant à survivre en buvant l’eau d’un ruisseau, en mangeant des baies et en se réchauffant contre son animal de compagnie. Après 12 jours d’errance, le chien réussit à trouver les secours. La petite fille est sauvée.

"Vous savez, cette histoire est très compliquée. On n’en parle pas avec Karina parce qu’il ne faudrait pas que cela laisse des traces dont une enfant n’a pas besoin", témoigne Albina Cherepanova, l’une des infirmières qui l’a soignée.



Aujourd’hui, Karina Chikitova a fêté son 12e anniversaire : elle est désormais devenue une élève douée dans une école de ballet. Elle n’a qu’un rêve : se produire un jour sur une grande scène comme celle du Bolchoï. "C’est dur et ça fait mal de se tenir debout sur les pointes, de se tenir avec les mains, de bouger les jambes", raconte-t-elle.

Une statue lui a été dédiée

Dans sa région personne n’a oublié ce qui est arrivé à la jeune fille et à son chien. Une statue leur a même été dédiée.

"Beaucoup de gens s’approchent de nous et nous demandent : 'Est-ce qu’on peut prendre une photo avec vous, est-ce qu’on peut parler avec vous ?', raconte Albina Cherepanova. Et à chaque fois, Karina me dit 'Qu’est-ce qui se passe, pourquoi les gens viennent vers moi ?' J’ai dû lui expliquer. Je lui ai dit 'les gens t’approchent parce que quand tu étais petite, tu es connu une situation difficile, mais tu es restée forte et sage'."



Si Karina est aujourd’hui une petite héroïne aux yeux des Russes, elle voudrait devenir une étoile, Gisèle, dans le ballet romantique par excellence.