La Belgique prudente sur les interdictions d’exportation de vaccins anti-coronavirus

Réunis en visioconférence ce jeudi 25 mars, les chefs d’Etat et de gouvernement européens vont une nouvelle fois consacrer une bonne partie de leurs débats à la pandémie de coronavirus. Face à la menace d’une troisième vague, il est toujours question d’accroître la production de vaccins et d’accélérer les livraisons. Les dirigeants des 27 vont aussi discuter du renforcement du mécanisme de contrôle et d’autorisation des exportations de vaccins. Un débat qui s’annonce animé.