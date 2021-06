La Belgique pas encore en vert, les Pays-Bas deviennent orange : voici la dernière mise à jour de la carte de l'ECDC

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié ce jeudi matin la dernière version de sa carte des codes couleurs des pays européens.

Cette carte de l'ECDC, c'est celle qui est scrutée de près par tous les voyageurs car, selon la couleur de votre destination, il faudra ou non observer une quarantaine au retour.

Verdict : aucune des régions de la Belgique ne passe au vert cette fois-ci. Notre pays reste en orange. Autre changement notable : les Pays-Bas sont passés du rouge à l'orange cette semaine. Certaines régions d'Allemagne passent quant à elles du vert... à l'orange.

Il y a quelques jours, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19, estimait que la Belgique pourrait passer en vert à la fin du mois de juin. Ce ne sera donc pas pour cette semaine.

Notons que ça bouge aussi en Espagne et en Grèce. Nous vous proposons ci-dessus une carte avec les couleurs actualisée et, en fin d'article, un comparatif entre la semaine dernière et cette semaine.