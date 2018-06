La Belgique obtiendra-t-elle un siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Réponse ce vendredi

L'assemblée générale des Nations Unies se prononcera ce vendredi sur la candidature belge pour un siège au Conseil de sécurité. Les pays membres de l’ONU se réunissent en effet à New York dès 16h pour élire cinq nouveaux membres non-permanents.

La Belgique brigue un siège pour un mandat de deux ans: 2019-2020. A priori, il n'y a pas de suspense puisque la Belgique et l’Allemagne sont les seuls encore en course dans leur groupe géographique, et deux sièges sont disponibles.

Vote favorable de 2/3 des pays membres

La Belgique devrait donc, en toute logique, obtenir un siège. Cela n'a toutefois pas empêché la campagne d'être encore intense ces dernières 48 heures à New York. Mercredi soir par exemple, la Belgique a organisé une dernière réception officielle sur une grande terrasse de Park avenue, au cœur de Manhattan. L'objectif? Convaincre pour obtenir le vote favorable d’au moins 2/3 des pays membres des Nations-Unies, soit 129 voix. C'est le minimum pour être élu.

La Belgique mise d’abord sur son profil. Elle est un pays fondateur de l’ONU avec des diplomates reconnus. Elle défend également le rôle des institutions internationales et le multiculturalisme. La candidature de la Belgique est celle d’un pays de compromis et les milieux diplomatiques apprécient cela. Reste cependant une inconnue: le nombre de voix qu'obtiendra la Belgique.

Le Conseil de sécurité, c'est quoi?

Le Conseil de sécurité est chargé du "maintien de la paix et de la sécurité internationale" par la Charte des Nations Unies. Il se compose de 15 membres, dont 5 permanents [Chine, Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, France] et 10 membres élus pour un mandat de deux ans. Les membres non-permanents disposent d'un droit de vote, mais contrairement aux membres permanents, ils n'ont pas de droit de véto.

Notons que la Belgique a déjà siégé comme membre non-permanent en 2007-2008.

>>> A lire aussi: La Belgique au Conseil de sécurité de l'ONU? 3 questions à Didier Reynders