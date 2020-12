La Belgique et 5 autres pays s'équipent d'Airbus A330 MRTT qui permettront de ravitailler, transporter et évacuer

Les avions ravitailleurs et de transport Airbus A330 MRTT qui équipent une nouvelle unité multinationale, la MMU, rassemblant six pays européens de l’Otan, dont la Belgique, sont des dérivés d’un avion de ligne civil.

La particularité de l’unité, c’est qu’aucun pays n’est réellement possesseur du moindre avion. Malgré l’immatriculation néerlandaise, c’est bien l’Otan qui les a achetés et qui les prête à chaque Etat en fonction de leur quote-part financière.

L’avionneur européen en a déjà vendu une soixantaine d’exemplaires, à des pays aussi lointains que l’Australie, Singapour ou la Corée du Sud, qui l’ont préféré à un rival américain.

L’un des principaux atouts de ces A330 MRTT ("Multirole Tanker and Transport") est précisément leur caractère polyvalent. Ils sont conçus pour réaliser des missions de ravitaillement en vol, de transport de passagers et/ou de fret et d’évacuation médicale (ou Medevac en jargon militaire). Un tel appareil est ainsi capable de transporter sur plus de 8000 km 267 passagers, 45 tonnes de fret et 110 tonnes de carburant, sans changer de configuration.

Seule la configuration Medevac nécessite des aménagements dans la cabine, avec l’installation de lits de réanimation et d’équipements adaptés, ainsi que de civières.