La Belgique envoie d’urgence des médicaments anti-viraux à l'Inde dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

La Belgique a décidé d’apporter une aide d’urgence à l’Inde, confrontée à une vague particulièrement virulente de Covid-19. Cette aide est constituée de 9000 flacons de Remdesivir, un médicament antiviral utilisé dans le cadre du traitement du coronavirus.

Ces flacons proviennent du stock stratégique du SPF Santé Publique: la Belgique avait dépensé 4,3 millions d'euros pour ce médicament. Toutefois, il n'est plus utilisé dans notre pays, suite à un avis de l'OMS.

Cette aide d’urgence partira en principe ce vendredi 30 avril.

La Belgique répond à une demande transmise par l’Inde via le Mécanisme européen de protection civile concernant ce médicament spécifique, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement coordonne cette mission B-FAST, un mécanisme auquel le cabinet du Premier Ministre est associé avec le SPF Santé publique, la Défense, le SPF Intérieur et le SPF Stratégie et Appui pour le soutien logistique et administratif.

L'acronyme B-Fast correspond à Belgian First Aid and Support Team: il s'agit d'une structure d'intervention rapide créée au début des années 2000 afin de pouvoir envoyer des aides d'urgence aux pays touchés par des catastrophes ou calamités diverses.