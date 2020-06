La Belgique demande une surveillance européenne du trafic de viande de brousse

La ministre de l’Environnement et du Développement durable, Marie Christine Marghem, a plaidé mardi auprès de ses collègues européens la mise en place d’un mécanisme européen de surveillance du trafic illicite de viande de brousse, a-t-elle indiqué à l’issue de la réunion par vidéoconférence.

"Le trafic illégal de viande sauvage est un crime non seulement pour la survie d’espèces menacées d’extinction et de leur écosystème, mais aussi pour les êtres humains", fait valoir la ministre dans un communiqué à Belga.

"L’exploitation intensive et illégale des espèces animales, conjuguée à la déforestation et la destruction de l’habitat, favorise une plus grande proximité entre l’homme et la faune sauvage ainsi que la propagation d’agents pathogènes", ajoute-t-elle, alors que des travaux sont toujours en cours sur la source animale éventuelle de la Covid-19.

La Belgique plaide pour une évaluation des moyens d’action européens, un renforcement de l’échange de données et la mise en place d’un système de surveillance européen visant à prévenir l’importation illégale de viande sauvage.

Une étude réalisée par le SPF Santé Publique en 2018 évaluait à quatre tonnes les quantités de viande de brousse illégalement importées tous les mois par des passagers en provenance de la région subsaharienne qui transitaient par l’aéroport de Zaventem.

En Belgique l’importation d’espèces protégées relève de la réglementation relative à la convention CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction). Elle connaît divers niveaux de protection pour plus de 35.000 espèces, qu’elles soient commercialisées sous la forme d’animaux ou de végétaux vivants ou morts, de produits ou de dérivés.

Mme Marghem fait valoir qu’elle a renforcé en 2017 les moyens humains dédiés à cette convention au sein du SPF Santé Publique en portant l’équipe d’inspecteurs et de contrôleurs à huit personnes, contre une personne à temps plein et une à mi-temps auparavant.

Selon elle, le Luxembourg, l’Autriche, la Lituanie, l’Espagne et la France ont déjà marqué leur soutien à l’initiative belge. L’eurodéputée Frédérique Ries (MR), quant à elle, porte une proposition de projet pilote visant une meilleure connaissance du phénomène au niveau de l’Union et de ses conséquences sur la biodiversité.