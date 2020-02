La Belgique à la tête du Conseil de Sécurité: à quoi sert le "saint des saints" de la diplomatie mondiale?

La Belgique prend la tête du conseil de sécurité des Nations unies pour un mois. Dès aujourd'hui, elle présidera le "saint des saints" de la diplomatie mondiale, où elle est entrée début 2019 en tant que membre non-permanent pour une durée de deux ans.

Cette prestigieuse position lui a été attribuée de manière aléatoire, chaque pays ayant l'opportunité de prendre la tête du conseil selon l'ordre alphabétique. La rotation aura été défavorable à la Belgique, puisqu'elle devra se contenter d'une seule présidence sur ses 24 mois de présence.

Syrie, Libye, Iran, Irak, Soudan du Sud, Cameroun, Yémen ou encore Myanmar seront notamment au menu des diplomates. "La prévention des conflits est centrale, même si nombre d'entre eux sont actuellement dans l'enlisement, sans solution en vue", reconnait le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin.

À quoi sert le Conseil de Sécurité ?

Le Conseil de sécurité est l'institution la plus puissante, "l'organe exécutif des Nations Unies". C’est à lui qu’incombe la "responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales". Il agit au nom des États membres et prend des décisions qui s'imposent pour "maintenir la paix et la sécurité internationales". Pour y arriver, le Conseil de sécurité est censé travailler "par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux".

Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres, dont cinq permanents : Chine, États-Unis, Russie, France et Royaume-Uni. Chaque année, l’Assemblée générale des Nations Unies élit cinq membres non permanents – sur les 10 du Conseil – pour un mandat de deux ans. Les 10 membres non permanents sont élus d’après les critères suivants : 5 membres élus parmi les Etats d’Afrique et d’Asie, 1 parmi les Etats d’Europe orientale, 2 parmi les Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, et 2 parmi les Etats d’Europe occidentale et autres Etats.

Actuellement, les membres non-permanents du Conseil de sécurité sont les suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Estonie, Indonésie, Niger, République Dominicaine, Saint-Vincent et les Grenadines, Tunisie et Vietnam.

Les priorités pour la présidence belge

Le premier thème que la diplomatie noir-jaune-rouge portera à l'agenda du conseil est celui des enfants dans les conflits armés. Le 12 février, à l'occasion de la journée mondiale des enfants-soldats, le roi Philippe, le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin et le secrétaire général Antonio Guterres s'exprimeront à la tribune.

Le mardi 13 février sera lui consacré à la justice transitionnelle. Le concept désigne les mesures mises en place pour promouvoir la justice et la reconnaissance des victimes d'exactions de masse, en vue d'un retour à une situation démocratique.

Enfin, le 25 février le haut représentant à la politique étrangère Josep Borrell sera l'invité de la présidence, dans le but de soutenir un renforcement de la collaboration entre le Conseil et l'Union européenne.

Un membre européen en moins

Ce mois de février sera le premier de l'ère post-Brexit, dont la concrétisation signifie que le Conseil ne comptera plus que quatre membres de l'UE sur quinze d'ici la fin de l'année (France, Allemagne, Estonie, Belgique).

