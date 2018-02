La bataille de communication fait rage entre les pro et anti-armes aux Etats-Unis

La NRA change de stratégie

Du côté des pro-armes, le surpuissant lobby de la NRA (National Riffle Association), qui, via sa porte-parole Dana Loesch, tente de se donner un visage plus humain. Elle s’est exprimée lors d’un débat sur CNN, face à des rescapés et proches de victimes.

Qualifiée de "guerrière télégénique" par le New York Times en début d'année, la porte-parole a montré toute sa maîtrise communicationnelle. Elle s’est dite très émue, mais n’a pas fléchi sa position sur le port d’arme, assurant que le problème venait du côté des troubles psychiatriques. Et, évidemment, sans s'exprimer à propos du renforcement sur le contrôle de la vente d’arme.

Pour la NRA, c’était un exercice nouveau. Elle envoie rarement au front l’un des siens au lendemain des tragédies par armes à feu mais face au mouvement de contestation sans précédent, elle a dû se plier à l’exercice.

Mais la NRA a rapidement repris ses bonnes habitudes, avec son directeur qui a dénoncé la politisation honteuse de la tragédie. La porte parole a surenchéri dans une vidéo affirment que les médias adoraient les tueries de masse, car elles leurs permettaient de faire de bonnes audiences. Un message qui a enflammé la toile et catastrophé de nombreux américains.

Autre nouveauté, le dénigrement des lycéens survivants via des fake news. La plus incroyable d'entre elles laissant entendre que les survivants étaient en fait des acteurs payés pour soutenir un plus grand contrôle du port d'arme.