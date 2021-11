La Barbade devient une république: la reine Elizabeth II n'est plus son chef d'Etat

La Barbade s'est officiellement proclamée république, démettant la reine Elizabeth II de son titre de chef de l'Etat, lors d'une cérémonie à laquelle a assisté son fils le prince Charles.

Au cours de cette cérémonie, l'Etendard royal du Royaume-Uni a été retiré et la gouverneure générale, Dame Sandra Mason, a prêté serment en tant que première présidente du pays insulaire des Caraïbes.

Invité pour l'occasion, le prince Charles, héritier de la couronne, s'est joindra aux réjouissances, tout comme la superstar enfant de l'île Rihanna.

La Barbade restera membre de l'organisation du Commonwealth, ainsi que l'a relevé le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un communiqué lundi.

"Nous resterons des amis et alliés loyaux, en nous appuyant sur les affinités et connexions durables entre nos peuples et sur le lien spécial du Commonwealth", a écrit M. Johnson.

Les questions de l'influence britannique et du racisme ont été déterminantes dans la décision de la Barbade de devenir une république, l'île étant encore marquée par l'héritage de plusieurs siècles d'esclavage.