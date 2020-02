La "banque de graines de l’Apocalypse" accueille un important arrivage de semences ce mardi

C’est un congélateur géant, baptisé "la banque de graines de l’Apocalypse". Il est bâti sur l’île du Spitzberg, au large du Groenland, dans l’Arctique. Le bâtiment est enfoui à une centaine de mètres de profondeur, à flanc de montagne. L’architecture est à la fois discrète et futuriste.

Le Svalbard Global Seed Vault est la plus grosse réserve mondiale de semences. La mission de cette réserve est de conserver dans ses entrailles des semences d'arbres et de toutes les cultures vivrières de la planète, et permettre ainsi à l'agriculture et à la sylviculture de mieux résister aux défis imposés par l'urgence climatique.

Ce mardi, "l’Arche de Noé végétale" va accueillir un important arrivage de semences.

Plus de 60.000 échantillons de semences, propriété de 36 banques génétiques régionales et internationales, vont rejoindre la chambre forte enfouie dans une montagne près de Longyearbyen, le chef-lieu de l'archipel norvégien du Svalbard, à un millier de kilomètres du Pôle Nord.

Le sarcophage géant recèle déjà 830.000 échantillons actuels de semences, ou plutôt les gènes de ces graines. La monoculture a déjà provoqué la disparition de 75% des variétés cultivées dans le monde.

"A mesure que le rythme du changement climatique et que la perte de biodiversité augmentent, émerge une nouvelle urgence dans les efforts pour sauver les cultures vivrières menacées d'extinction", déclare Stefan Schmitz, directeur de la fondation Crop Trust, chargée de gérer la réserve.

"L'ampleur du dépôt de semences d'aujourd'hui démontre un engagement mondial croissant pour la conservation et l'utilisation de la diversité des cultures cruciale pour les agriculteurs dans leurs efforts d'adaptation à l'évolution des conditions de culture".