La 69e édition de Keukenhof a pour thème "Romance Florale"

La 69e édition de Keukenhof a ouvert ce matin. Le thème de Keukenhof cette année est Romance Florale. Dans le parc fleurissent de nombreuses sortes à floraison précoce. Le pavillon Willem-Alexander abrite déjà plus de 500 variétés de tulipes en fleur. Keukenhof est l'endroit par excellence où admirer, ce printemps, des millions de tulipes en fleur, narcisses, jacinthes et autres fleurs à bulbes. Romance florale Le thème de Keukenhof pour 2018 est "Romance Florale".

Romance et fleurs sont étroitement liées. Le parc printanier historique a été conçu au milieu de la période romantique (1857) comme jardin d'ornement pour le château de Keukenhof. La mosaïque romantique de bulbes de fleurs est composée de 50.000 bulbes plantés sur deux niveaux. D'autre part, les expositions florales dans le Pavillon Oranje Nassau sont toutes placées sous le thème de la romance. Un des jardins d?inspiration est également dédié au thème et le stylisme donne un autre visage aux orchidées et anthuriums dans le pavillon Beatrix.

De nombreux touristes originaires du monde entier viennent aux Pays-Bas découvrir des emblèmes nationaux exceptionnelles comme Rembrandt, le fromage hollandais, les moulins à vent et les tulipes. Keukenhof revêt une énorme importance pour le tourisme aux Pays-Bas.

Le parc accueille en effet chaque année, un million visiteurs originaires de plus de 100 pays. Environ 75 % d'entre eux viennent de l'étranger. Le secteur des bulbes en général, les tulipes et Keukenhof en particulier sont devenus le reflet de l'image que les touristes se font des Pays-Bas. Keukenhof est ouvert au public à partir d?aujourd'hui.

À la fermeture, le 13 mai 2018, le parc floral devrait avoir accueilli plus d?un million de visiteurs venus des quatre coins du monde.