La 5G : avec ou sans Huawei ? L'Europe doit choisir

L’Union européenne doit publier ce mercredi les règles qu’elle entend fixer pour s’équiper de la 5G, cette nouvelle technologie de télécommunications. Tous les 10 ans ou moins, les télécoms changent désormais de génération. Prévue dès cette année à titre pilote, opérationnelle en Europe pour 2023 (et depuis octobre dernier en Chine et Corée du sud), la 5G apporte par rapport aux générations précédentes moins d’avantages à l’humain qu’aux machines qui vont trouver de nouveaux usages.

Plus de rapidité, jusqu’à 100 fois plus puissante, plus de bandes de fréquences mais aussi plus d’applications industrielles, santé et véhicules autonomes et connectés, qui requièrent un réseau plus stable que ceux que nous utilisons pour l’instant, visant à optimiser la vitesse au détriment de la sécurité.

La sécurité au centre des préoccupations

Au centre des préoccupations européennes, la sécurité informatique et cette question : la 5G, avec ou sans la technologie chinoise du géant Huawei? Cette question, l’Europe s’est prudemment abstenue d'y répondre jusqu’ici par manque de consensus.

D’un côté, les Etats-Unis ont fermement décidé de barrer la route à Huawei. La proximité du numéro un du marché mondial avec le pouvoir de Pékin pose des problèmes de sécurité : c’est le risque d’espionnage. Washington interdit aux sociétés américaines de collaborer avec les Chinois et que la Chine réplique en interdisant les technologies US. Et les Etats-Unis mettent la pression sur l’Europe pour exclure les groupes chinois de ce nouveau marché.

Huawei de son côté ne ménage pas son lobbying : l’entreprise affirme ne pas être aux ordres du gouvernement chinois. Huawei a lancé une offensive de charme en Europe, marché stratégique et en même temps très ouvert, le tout sur fond de guerre commerciale entre Etats-Unis et Chine.

Et entre les deux, des Européens partagés : des opérateurs de télécoms prédisent des retards de 5 à 10 ans s’ils devaient se passer de la collaboration de l’équipementier chinois. L’Allemagne partage cet avis, la France est plus frileuse.

Tergiversation

Le commissaire européen au Numérique, Thierry Breton, ancien patron de France Télécoms, préfère mettre en avant le savoir-faire européen. Une interdiction de Huawei favoriserait le suédois Ericsson et le finlandais Nokia, respectivement numéros 2 et 3 du marché. Le commissaire européen ne ferme cependant pas la porte à Huawei, à condition qu’il respecte les règles européennes, des règles qui doivent donc être publiées ce mercredi dans une "boîte à outils". On y trouvera une série de préconisations à destination des Etats membres pour s’assurer que les réseaux 5G ne seront pas utilisés à des fins d’espionnage ou de sabotage par des acteurs malveillants.

Pour s’affirmer face à la Chine sans prendre de risque, il faudra tracer des lignes précises excluant par exemple le recours à des sous-traitants hors en Europe.

La Grande-Bretagne qui quitte l’Union européenne à la fin de la semaine limitera le rôle de Huawei, malgré la pression de son allié américain sur ce dossier. Une décision difficile prise ce mardi par le gouvernement Johnson vu qu’Huawei équipe déjà le réseau britannique depuis une quinzaine d’années