L'Uruguay et l'Argentine, privés d'électricité en raison d'une panne massive

L'Argentine et l'Uruguay sont privés d'électricité par une panne massive sur l'ensemble de leur territoire depuis dimanche matin, d'après les autorités et les entreprises de distribution énergétique des deux pays."A 07H07 (10H07 GMT) le système argentin d'interconnexion (SADI) a subi un arrêt total qui s'est traduit par une panne massive d'électricité dans tout le pays et a également touché l'Uruguay", a indiqué le Secrétariat à l'Energie d'Argentine dans un communiqué cité par la presse locale."Les causes sont en train d'être étudiées", a-t-il ajouté, précisant que le service commençait à être rétabli dans certaines régions et que la "remise en service totale" pourrait "prendre plusieurs heures".

A Buenos Aires, au milieu d'une matinée dominicale pluvieuse, les rues étaient peu animées même si quelques supermarchés et d'autres commerces étaient ouverts, fonctionnant grâce à des générateurs. En Uruguay, seuls quelques feux de circulation marchaient à Montevideo où l'éclairage public était totalement éteint. Plus tôt, les compagnies électriques d'Argentine et d'Uruguay ont signalé "une défaillance massive du système d'interconnexion" qui a privé de courant les deux pays.

D'après la société Edesur Argentina, la totalité du territoire des deux pays était touchée par cette panne géante, qui concernait aussi "des pays limitrophes" selon Edenor. L'uruguayenne UTE a quant à elle tweeté qu'à "07H06 (10H06 GMT), un mauvais fonctionnement du réseau argentin a touché le système interconnecté, privant de service tout le territoire national, et plusieurs provinces du pays voisin". Un peu plus d'une heure après le début de la panne, UTE a précisé que "le service électrique est déjà rétabli dans certaines villes côtières et les efforts se poursuivent pour remettre en route la totalité du service".

L'Argentine, qui compte 44 millions d'habitants, et l'Uruguay - 3,4 millions - partagent un système d'interconnexion électrique centralisé sur le barrage binational de Salto Grande, situé à 450 km au nord de Buenos Aires et à 500 km au nord de Montevideo.