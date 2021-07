L’urbanisme "vert" de plus en plus répandu à travers le monde

Plus

Que ça soit à Hong Kong, Ryad, Milan ou Medellin, de nombreuses villes se mettent aux sites végétalisés. Un élan mondial a poussé urbanistes, architectes, paysagistes à incorporer le végétal dans leurs projets, pour satisfaire un public en quête de bien être et d’une société plus verte. Cette idée plutôt nouvelle porte-t-elle déjà ses fruits ?

1 images Le Bosco Verticale à Milan © AFP MIGUEL MEDINA

Un besoin urgent de passer au vert

Réintroduire la nature dans les villes est devenu une priorité quand on sait que 70% des gaz à effet de serre proviennent de zones urbaines. Actuellement, le dérèglement climatique s’étend dans plusieurs régions du monde. On retrouve des feux en Sibérie, aux USA, ainsi que des répétitions d’alertes pollution à Paris et New Dehli. Sans oublier les nombreuses inondations qui ont lieu récemment en Chine, Belgique, Allemagne, Italie. Les impacts néfastes du réchauffement climatique vont être largement palpables bien avant 2050 comme l’a expliqué un rapport d’experts climat de l’ONU.

Des projets développés partout dans le monde

A Singapour par exemple les urbanistes ont créé des jardins futuristes avec des arbres géants en béton végétalisés. Ce lieu appelé le Gardens by the Bay regroupe des milliers d’espèces de plantes rares sous serre. A New York c’est sur les toits qu’on retrouve la végétation comme c’est aussi le cas à Hong-Kong. On s’occupe dans ces lieux de faire pousser des légumes tels que des radis, des poireaux, des salades sur des terrains pouvant s’étendre sur plus de 14.000 m2. Milan a décidé d’implanter 2 hectares de forêt en hauteur, 20.000 plantes sont donc réparties sur deux immeubles à la verticale, appelée "Bosco verticale". Ryad se lance dans la reforestation avec le projet "Green Riyadh" qui prévoit d’ici 2030 de planter 7,5 millions d’arbres. Notamment des acacias qui vont résister au climat aride de la région. 3000 parcs urbains seront aussi créés dans la région. La Colombie s’attaque à la création de "Corridors verts" afin de transformer les voies urbaines privées depuis longtemps de nature et étouffé par la chaleur. 30 "Corridors Verts" existent déjà connectés en réseau aux espaces déjà présent, on y arbore maintenant des fleurs et autres végétations. La jungle arrive en Chine dans un quartier de la ville de Chengdu. Un projet expérimental nommé "Jardin forestier Qiyi" a été lancé en 2018. On y voit des immeubles de verdure au milieu du quartier bétonisé.

Tous ces projets sont-ils efficaces ?

L’agence française de la transition écologique explique dans le rapport "Nature en Ville" que grâce aux murs et toits végétalisés, la température dans des rues pendant le mois le plus chaud peut être diminuée de 3,6 à 11,3 °C. Jean Haentjens co-auteur du livre "Eco-urbanisme" affirme que "pour qu’un projet soit vertueux, il doit répondre à un maximum de fonctions dont celles de faire baisser la température de plusieurs degrés, préserver la biodiversité, améliorer le bien-être des habitants, générer une prise de conscience.." Bien évidemment ces projets doivent aussi être calculés en fonction de l’environnement et adapté au contexte social du lieu. Philippe Simay, auteur du livre "Habiter le monde" s’interroge sur l’utilité réelle de ces constructions : "Pourquoi faire des arbres en béton quand on peut en avoir de vrais ?". "Ce sont de super objets […] sans intérêt écologique, une disneyisation de la nature." déplore-t-il. Claire Doussard, enseignante aménagement et chercheuse associée au CNRS (Centre national français de la recherche scientifique) parle plutôt de "coup de com". "Une prouesse technique" Mais les fondateurs du projet du Brooklyn Grange à New York expliquent qu’ils "ont fait baisser la chaleur, améliorée la qualité de l’air, enrichi la biodiversité on peut y voir de petits oiseaux picorer les graines et des oiseaux de proie comme des buses à queue rousse". Si on prend l’exemple des deux immeubles de Milan, Philippe Simay juge que "c’est une prouesse technique incontestable avec une fonction écosystémique, une grande diversité d’arbres, de plantes, d’insectes". "Sauf que pour supporter tout cela il faut du béton et de l’acier, avec une mise en œuvre très coûteuse – faire venir les arbres, les monter avec des grues… – une consommation d’énergie importante" déplore-t-il. Pour la ville de Medellin le bénéfice a été de faire chuter de 2 degrés la température, ainsi que de purifier l’air et faire revenir les abeilles et oiseaux dans la ville. "C’est un des meilleurs exemples (de végétalisation), porté par une politique, qui accroît la biodiversité, avec une dimension sociale", commente Philippe Simay. "C’est mieux quand on réfléchit à grande échelle en termes de continuité écologique, cela a un vrai impact", confirme Claire Doussard. "Il y a eu une vraie réflexion à l’échelle de la ville, sur les espèces choisies, l’habitabilité, les contraintes." Pour que tous ces endroits soit positif pour l’environnement il faut donc prendre en compte l’entretien, la construction, l’habitabilité ainsi que son impact environnemental au moment de la construction et sur le long terme.